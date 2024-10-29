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TRT Haber 29.10.2024 12:39

Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bütçe görüşmeleri başlıyor. Komisyon yarın saat 10.00'da toplanacak. 2025 yılı bütçesinin tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Bütçenin sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

Meclis'te bütçe mesaisi yarın başlıyor

Türkiye Büyük Milet Meclisinde bütçe maratonu yarın başlıyor.

2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nun görüşmeleri Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapılacak. Bütçe sunumunu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz yapacak.

Komisyondaki bütçe mesaisi, perşembe günü Meclis Başkanlığının bütçesi üzerindeki görüşmelerle devam edecek.

Ardından, belirlenen takvime göre bakanlıkların bütçeleri görüşülecek. Son olarak komisyona Cumhurbaşkanlığının bütçesi gelecek. Bakanlık ve kurumların bütçe görüşmeleri 29 Kasım Cuma günü tamamlanacak.

Aralık ayı başında Genel Kurul'a gelecek

Plan ve Bütçe Komisyonu, bütçe görüşmelerine her gün saat 10.00'da başlayacak. Günlük programının bitimine kadar çalışacak.

2025 yılı bütçesinin aralık ayının başında Meclis Genel Kurulu'na gelmesi bekleniyor. 

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Cevdet Yılmaz
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