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Gündem
DHA 29.10.2024 11:57

Kirasını 20 lira eksik ödedi, evden oldu

Ankara'da kirasını 20 lira eksik ödeyen kiracı evden oldu. Ev sahibinin açtığı dava sonuca bağlanırken, kiracının tahliyesine karar verildi.

Kirasını 20 lira eksik ödedi, evden oldu

Ankara'da Hüseyin Deliömeroğlu, Çankaya ilçesine bağlı Birlik Mahallesi'ndeki evinde oturan Javid Salomov'un 2 bin 220 lira olan kira bedelini haziran ayında 2 bin 200 lira olarak banka hesabına yatırdığını gördü.

Bunun üzerine ev sahibi Deliömeroğlu, avukatı Emre Güneş aracılığıyla kiracının eksik 20 lirayı ödemesi ve 1 ay içinde ödemezse evden tahliye edilmesi için dava açtı.

Söz konusu parayı yatırmayan kiracı ise icra işlemine itiraz etti. Kiracı Salamov, kirasını tam yatırdığını ve ev sahibinin herhangi bir alacağının bulunmadığını savundu.

İtiraz nedeniyle icra işleminin durdurulması üzerine ev sahibi, Ankara 12'nci İcra Hukuk Dairesi'ne 'itirazın kaldırılması, sözleşmenin feshi, kiralananın tahliyesi ve icra inkar tazminatına hükmedilmesi' talebiyle dava açtı.

Açılan davanın karar duruşması 25 Ekim’de görüldü. Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme, kiracının icra işlemine yaptığı itirazın kaldırılmasına, asıl alacak olan 20 TL'nin yüzde 20’si oranında icra inkar tazminatın kiracıdan alınarak ev sahibine verilmesine ve evin tahliyesine hükmetti.

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