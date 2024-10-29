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Gündem
TRT Haber 29.10.2024 11:42

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda turuncu kategoride yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Turuncu kategorideki 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Jandarma Genel Komutanlığı tarafından Siirt'in Pervari ilçesi kırsalında "GÜRZ-24" operasyonu gerçekleştirildiğini duyurdu.

Operasyonda, Turuncu kategoride yer alan sözde Kato Jirka bölge sorumlusu "Ferhat Serhildan" kod adlı İlhan Tekinalp ve "Devrim Cudi" kod adlı Recep Kipçak isimli PKK'lı teröristler etkisiz hale getirildi.

Güvenlik görevlileri ve sivillere eylem hazırlığındaydılar

Teröristlerin, sözde Botan eyaletinde faaliyet gösterdikleri, halktan tehdit ve şantaj ile erzak temin ettikleri, bölgede güvenlik güçlerine yönelik eylem arayışında oldukları, yaylalarda göçerlik yapan vatandaşlara yönelik eylem yapılması amacıyla talimat verdikleri, 13 Eylül 2023'te Beytüşşebap Yeşilöz, Mezraa, Van-Çatak arasında kalan yaylada bir vatandaşın öldürülmesi olayını gerçekleştiren teröristler arasında bulunduğu tespit edildi.

Operasyonu gerçekleştiren jandarma ve korucuları tebrik eden Yerlikaya, son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını, duraksamayacaklarını vurguladı.

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