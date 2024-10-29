Cumhuriyet'in 101. yılı kutlanıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Tören, devlet erkanının Aslanlı Yol'da yürüyüşüyle başladı.

Erdoğan, Atatürk'ün mozolesine ay yıldız motifli çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve protokolde yer alan devlet erkanı, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Erdoğan, burada Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.

Anıtkabir, devlet töreninin ardından halkın ziyaretine açıldı.

İstanbul

Cumhuriyet'in 101. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Valiliği'nde tören düzenlendi.

Vali Davut Gül, törende katılımcıların tebrikleri kabul etti.

Törene, 1. Ordu ve Garnizon Komutanı Orgeneral Metin Tokel, bazı milletvekilleri, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile gaziler katıldı.

Programın ardından protokoldekiler Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni ve geçişine katılmak üzere Vatan Caddesi’ne doğru yola çıktı.

Mersin

Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığınca "deniz gözü" gösterisi gerçekleştirildi.

Valilik himayesinde "Mavi Vatandan Türkiye Yüzyılı Kahramanlarına Saygıyla" sloganıyla düzenlenen programda şehit aileleri ve gaziler Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığının TCSG Yaşam Gemisi'nde ağırlandı. Gemi, Mersin Limanı'ndan denize açıldı.

Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan şehit aileleri ve gazilerle sohbet etti, vakit geçirdi. Gezinti sırasında katılımcılara ikramda bulunuldu.

Etkinlik kapsamında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri helikopter ve botlarla "deniz gözü" gösterisi yaptı.

Katılımcılar tarafından izlenen gösteri alkış aldı.

Van

Su altı görüntü yönetmeni ve belgesel yapımcısı Tahsin Ceylan, Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma (DEGAK) ekibi ile dalgıçlar, Cumhuriyet'in 101. yıl dönümü dolayısıyla Van Gölü'nde dalış yaptı, Türk bayrağı açtı.

Ceylan ve ekibi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında Van Gölü'nde dalış gerçekleştirdi.

DEGAK ekibi ile Van Diving Dalış Okulu eğitmenleri Serkan Ok ve Zihni Aydın'ın da katıldığı dalışta, Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde su altında kalan kale kalıntısı ile Van'ın Edremit ilçesindeki mikrobiyalitler görüntülendi.

Mikrobiyalitlerdeki su çıkışını kayıt altına alan Ceylan ve beraberindekiler, Van Gölü'nün derinliklerinde Türk bayrağı açarak Cumhuriyet'in 101. yıl dönümünü kutladı.

Ardahan

Ardahan'da Kongre Caddesinde tören düzenlendi. Törende, jandarma komandolar gösteri yaptı.

Hatay

Hatay'ın İskenderun ve Dörtyol ilçelerinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

İskenderun'daki Atatürk Anıt Alanı'nda düzenlenen törende Hatay Vali Yardımcısı İskenderun Kaymakam Vekili Doğukan Mızrak, 39. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Bülent Tarhan ve İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez anıta çelenk sundu.

Tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından sona erdi.

Dörtyol ilçesinde de Atatürk Anıtı'na Kaymakam Ümit Altay, Dörtyol Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ozan Nas ve Belediye Başkanı Bahadır Amaç çelenk sundu ve ardından İstiklal Marşı okundu.

Ayrıntılar gelecek...