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Gündem
AA 29.10.2024 10:50

Türkiye'den İsrail'in UNRWA faaliyetlerine son verme amacıyla attığı adımlara tepki

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail Parlamentosu'nun UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlara tepki gösterdi. Bakanlıktan, "İsrail UNRWA’yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçlamaktadır" açıklaması yapıldı.

Türkiye'den İsrail'in UNRWA faaliyetlerine son verme amacıyla attığı adımlara tepki

Dışişleri Bakanlığı, işgalci İsrail Meclisinin Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansının (UNRWA) faaliyetlerini yasaklama amacıyla attığı adımlar hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail Meclisinin, UNRWA işgal altındaki Filistin topraklarındaki faaliyetlerine son verilmesi amacıyla attığı adımlar, uluslararası hukuku açıkça ihlal etmektedir" ifadesi kullanıldı.

İsrail'in UNRWA'yı hedef almak suretiyle, iki devletli çözümü ortadan kaldırmayı ve Filistin mültecilerinin ana vatanlarına dönüşlerine engel olmayı amaçladığı kaydedilen açıklamada, 1949'dan bu yana milyonlarca Filistin mültecisine hayati yardım sağlayan UNRWA'nın faaliyetlerinin bölgesel istikrar bakımından da büyük önem arz ettiğine işaret edildi.

BM Genel Kurul kararıyla tesis edilmiş olan UNRWA'nın faaliyetlerini yasaklamaya dönük girişimlere karşı güçlü duruş sergilemenin uluslararası toplumun hukuki ve vicdani yükümlülüğü olduğuna dikkatin çekildiği açıklamada, "UNRWA'nın Finansmanı Çalışma Grubu Başkanlığını yürütmekte olan Türkiye, söz konusu Ajansı siyasi ve mali olarak desteklemeyi sürdürecektir."

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