Cumhuriyet'in 101. yılında havacılıkta altın çağ yaşanıyor

KAAN, HÜRJET, ANKA, ANKSUNGUR, BAYRAKTAR, AKINCI, KIZILELMA ve ANKA-3...

101 yaşındaki Cumhuriyet onları ve çok daha fazlasını gökyüzüne taşıdı.

Türkiye özellikle son 20 yılda savunma sanayiinde büyük bir atılım yaşadı. Bu atılım içinde Türkiye'nin geliştirdiği yüksek teknoloji içeren milli hava araçları ise tüm dünyada adından en çok söz ettirenlerden oldu.

O hava araçlarının başında dünyada konvansiyonel harp taktiklerini değiştiren, dost ve müttefik ülkelerin almak için sıraya girdiği insansız hava araçları bulunuyor.

Türk İHA'ları ezber bozdu

Türkiye daha önce ABD ve İsrail'den satın aldığı İHA'ları 2009 yılından itibaren milli imkanlarla gökyüzüne taşımaya başladı.

BAYRAKTAR TB-2, ANKA-S, AKSUNGUR ve AKINCI silahlı insansız hava araçları art arda envantere girdi. İHA'lar kendileri için geliştirilen milli motorlarla da uçmaya başladı. Terörle mücadele ve sınır ötesi operasyonlarda Türkiye'nin gücüne güç kattı.

Türkiye, İHA ve SİHA teknolojilerinde dünyanın ilk 3'ünde

İHA ve SİHA teknolojileriyle dünyanın önde gelen 3 ülkesi arasına giren Türkiye'de, 2022 yılında jet motorlu insansız hava aracı KIZILELMA'nın da ilk uçuşu gerçekleştirildi. Onu 2023'te bir başka insansız jet uçağı ANKA-3 takip etti. ANKA-3 milli mühimmatlı test atışlarını da başarıyla tamamladı.

Türkiye ilk milli taarruz helikopteri ATAK'ı da 2011 yılında havalandırdı. ATAK'ı GÖKBEY Genel Maksat Helikopteri ve ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri takip etti. GÖKBEY milli üretim motorla da uçuş testlerine devam ediyor.

HÜRJET bu yıl ilk kez ses hızının üzerine çıktı

İnsanlı uçaklar alanında da 2013 yılında ilk uçuşunu yapan HÜRKUŞ ile önemli bir ivme yakalandı. Onu jet motorlu uçaklar takip etti. Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN başarılı test uçuşları gerçekleştirdi.

2023'te ilk kez havalanan HÜRJET ise gökyüzünde 100'den fazla uçuş yaptı. Türkiye'nin ilk milli jeti olan HÜRJET, Türkiye'de Türk Yıldızları ile Mısır'da ise piramitlerin üzerinde gösteri uçuşları yaptı. Yine bu yıl ilk kez ses hızının üzerine çıktı.

İlk milli haberleşme uydusu uzayda

101'inci yılında havacılıkta altın çağını yaşayan Türkiye ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TÜRKSAT 6A'yı da geliştirdi. TÜRKSAT 6A bu yıl uzaya gönderilerek başarıyla yörüngeye yerleştirildi.