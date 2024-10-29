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TRT Haber 29.10.2024 10:30

Emine Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun" dedi.

Emine Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Erdoğan, mesajında şunları kaydetti:

"Her alanda yaptıkları yapacaklarının teminatı olan güçlü ve büyük Türkiye Cumhuriyeti'nin 101’inci yaşı kutlu olsun. Kahraman ecdadımızdan devraldığımız bayrağı Türkiye Yüzyılı ile geleceğe taşıyacak olmanın gururunu yaşıyoruz.

Ülkemizin gücünün ve kudretinin nişanesi başarılarımızı, nice yüzyıllar boyunca aynı inanç ve kararlılıkla sürdürebilmeyi temenni ediyorum. Birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyor, başta Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm istiklâl kahramanlarımızı rahmetle, minnetle yad ediyorum."

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Emine Erdoğan
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