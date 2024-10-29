TUSAŞ'taki saldırıyla ilgili görüntüleri paylaşan 30 kişi tespit edildi

TUSAŞ'ı hedef alan hain terör saldırısının ardından sosyal medyada yalan bilgi yayanlar için yargı süreci devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen soruşturma kapsamında 9 ilde 30 kişi tespit edildi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Twitter mahkeme kararlarını uyguladı. Suç teşkil eden paylaşımlarda bulunan hususlarla ilgili BTK yetkisini kullanıyor, mahkeme kararı alıyor sosyal medya şirketine gönderiyor" dedi.

Yargıda yeni düzenlemeler hayata geçecek

Adalet Bakanı Tunç, Yargı Reformu Strateji belgesinin tamamlandığını ve yargıda yeni düzenlemelerin hayata geçeceğini söyledi.

Strateji belgesinden sonraki ilk paketin ceza mevzuatıyla ilgili olacağını kaydeden Tunç, "Kamu düzenini ihlal eden suçun işleniş şeklini ele alıyoruz, onu formüle ediyoruz. Denetimli serbestlikte cezasızlık algısı var. Toplumda rahatsızlık olan suçlar var, trafik güvenliğini ihlal gibi. Tüm bunlar yargı reformu strateji belgesinin ilk paketi olarak gelecek" diye konuştu.

Bakan Tunç, cezasızlık algısının ortadan kaldıracak düzenlemelere vurgu yaparak, "Yargıyı hızlandıracak düzenlemeler olacak. Uzun süren duruşmalar sona erecek. Caydırıcılık açısından kamu düzenini bozan suçun işleniş şekli, sanığın geçmişteki suç işleme eğilimi bunların göz önünde bulundurulması lazım. Buna imkan veren bir düzenleme getireceğiz" dedi.