Türkiye Büyük Millet Meclisi, borç yapılandırmasının ardından ekonomiye ilişkin yeni bir düzenlemeyi yasalaştırmaya hazırlanıyor.

İcra ve İflas Kanununda değişiklik yapan teklif, Genel Kurul gündemine gelecek. Teklif, icra ve iflas kapsamındaki satışlarda işletmenin devamlılığını ve ekonomiye katkısını gözetmeyi amaçlıyor.

Konkordatonun işlevi artırılacak

Ticari ve ekonomik olarak bütünlük arz eden malları bünyesinde bulunduran ya da bütün halinde satıldığı takdirde daha yüksek gelir elde edileceği anlaşılan işletmelerin tamamı satılacak.

Alacaklı ve borçlu arasındaki menfaat dengesi korunacak. Konkordato kurumu daha işlevsel hale getirilecek.

Siyasi partilerin grup toplantıları

Meclis'te siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da gerçekleştirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da AK Parti Grup Toplantısı'nda milletvekillerine hitap edecek.

4. Yargı Paketi bekleniyor

4. Yargı Paketi üzerindeki çalışmalar ise devam ediyor.

AK Parti'nin hazırladığı 32 maddelik kanun teklifi MHP ile müzakere edildikten sonra muhalefet partilerinin de görüşüne sunulacak.

Müzakerelerin tamamlanması durumunda düzenlemenin bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

Komisyonların gündemi

Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Araştırması Komisyonu, salı günü yapacağı toplantıda, Adalet Bakanlığı yetkililerini dinleyecek.

Dilekçe Komisyonu, bünyesinde kurulan iki alt komisyonun hazırladığı raporları görüşmek üzere çarşamba günü toplanacak. "Obezite İle Mücadele Yöntemleri ve Cerrahi Uygulamalardaki Malpraktis İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu" ile "Devre Mülk ve Devre Tatil Sektörlerinde Yaşanan Mağduriyet İddialarının Araştırılması ve Alınabilecek Önlemlerin Belirlenmesi Alt Komisyonu"nun raporları ele alınacak.

KİT Komisyonu denetimlerini sürdürerek, salı günü Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü, çarşamba günü Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Türkiye Denizcilik İşletmeleri AŞ, perşembe günü ise Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü ile bağlı kurum ve kuruluşların hesaplarını inceleyecek.