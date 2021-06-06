Haber Giriş: 6 Haziran 2021 Pazar 10:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
1 terörist daha ikna yoluyla teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışması sonucu, 1 teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı. Böylece, 2021'de ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 79’a ulaştı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde, PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.
Teslim olan örgüt mensubunun 2015 yılında terör örgütüne katıldığı tespit edildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda, 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 79’a yükseldi.
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