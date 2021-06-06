Köy statüsünden belde statüsü kazanan Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde ise belediye başkanı ve meclis üyeleri seçimi için sandık başına gidiliyor.

Seçimlerde görev alacaklar ve seçmenler, COVID-19 tedbirleri kapsamında pazar günleri uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutuluyor.

İstanbul'da 62 aday yarışıyor

İstanbul'da yaklaşık 71 bin seçmen sandık başına gidecek. Muhtarlık için 14 mahallede toplam 62 aday yarışırken, adayların 11'ini kadınlar oluşturuyor.

Seçimde, Bayrampaşa Vatan Mahallesi'nde 6, Kağıthane Telsizler Mahallesi'nde 4, Eyüpsultan Silahtarağa Mahallesi'nde 3, Beşiktaş Cihannüma Mahallesi'nde 2, Maltepe Büyükbakkalköy Mahallesi'nde 3, Güngören Sanayi Mahallesi'nde 7, Şişli Mecidiyeköy Mahallesi'nde 10, Şişli Feriköy Mahallesi'nde 3, Çatalca'da Ormanlı Mahallesi'nde 7, Kaleiçi Mahallesi'nde 5, Beyoğlu'nda Asmalı Mescit Mahallesi'nde 2, Kalyoncu Kulluğu Mahallesi'nde 5, Katipmustafa Çelebi Mahallesi'nde 3 ve Beykoz Anadolu Kavağı Mahallesi'nde 2 aday muhtar olabilmek için yarışıyor.

Ankara'da 8 mahalle yeni muhtarını belirleyecek

Keçiören ilçesi Yeşilöz Mahallesi, Altındağ ilçesi Kale, Peçenek ve Yıldıztepe mahalleleri, Mamak ilçesi Çağlayan ve Ekin mahalleleri, Çankaya İlçesi Aşıkpaşa Mahallesi ve Etimesgut İlçesi Aşağıyurtçu Mahallesi'nde muhtarlık ve ihtiyar heyeti için seçmenler 08.00 itibari ile oy kullanmaya başladı.

Güney beldesinde oy verme işlemi devam ediyor

Nüfusu 2 binin altında olduğu için 2014'te kapatılan, daha sonra başlatılan yargı süreci ile tekrar belde statüsüne geçen Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesinde vatandaşlar oy kullanmaya başladı.

Seçimde 8 belediye başkan adayı seçime katılırken seçmenler sabah erken saatlerde oylarını kullanmak için sandık başına gitti.

Güney İlkokulunda 1830 seçmen kurulan 8 sandıkta oy kullanacak. Sorunsuz başlayan oy kullanma işlemi 17.00'ye kadar devam edecek.

Belde de belediye başkanının yanı sıra 4 mahallenin de muhtar seçimi yapılıyor. Jandarma ekipleri seçimlerin sorunsuz geçmesi için yoğun güvenlik önlemleri aldı.