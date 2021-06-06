Türkiye ‘Dünya Kahvaltı Günü’nü sokağa çıkma kısıtlamaları nedeniyle sosyal medya üzerinden kutlayacak. Gün dolayısıyla dış temsilciliklerde de kahvaltı programları düzenlendi.

Haziran ayının ilk pazar günü kutlanan "Dünya Kahvaltı Günü" Van kahvaltısıyla renklendi.

Bakü Büyükelçiliği'nde kahvaltı programı düzenlendi

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği’nde gerçekleşen programda meşhur 'Van kahvaltısı' hazırlandı. Sofraya Türkiye ve Azerbaycan'ın ortak değeri sanatçı Azerin de misafir oldu.

Azerin, “Dünya kahvaltı gününde Türkiye Cumhuriyeti’nin Van sofrasını tanıtmasına bizler de dahil olduk. Bu kültür umarım bizden sonra gelen nesillere çok güzel örnek olur. Afiyet olsun ve dünya kahvaltı günümüz kutlu olsun'' sözleri ile misafirleri Van’ın lezzetlerinin sunulduğu kahvaltı sofrasına davet etti.

Van kahvaltısına ilgi yoğun

Otlu peyniri, kavutu, balı ve kaymağı ile iştah kabartan Van kahvaltısı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Van Ticaret ve Sanayi Odası’nın girişimiyle Van’da 1 Haziran 2014 tarihinde düzenlenen kahvaltıyla 51 bin 793 kişi katılmış organizasyon en kalabalık katılımlı kahvaltı olarak Guinness Rekorlar Kitabı’na girmişti.



Türkiye'nin tanıtımına büyük katkı sunan Van kahvaltı kültürü dış temsilciliklerde yabancı misyonların katılımıyla kutlanıyor.