Gündem
AA 25.04.2026 12:19

Meclis son 16 yılda 494 kanun çıkardı

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM), son 16 yılda 494 kanun yasalaştı ve 1137 uluslararası anlaşma kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel'in, milletvekilleri tarafından TBMM Başkanlığına sunulan ve TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen kanunlara ilişkin yazılı soru önergesini yanıtladı.

Buna göre, Genel Kurul'da, 2010 yılından 1 Nisan 2026'ya kadar geçen süredeki yasama dönemlerinde birçok alanda toplam 494 kanun kabul edilerek yasalaştı. Aynı dönemde Genel Kurul tarafından 1137 Uluslararası Anlaşmaların Uygun Bulunmasına Dair Kanun da kabul edilerek yürürlüğe girdi.

Milletvekilleri tarafından sunulan ve kanunlaşan tekliflerin sayısı ise yasama dönemlerine göre, 23. Yasama Dönemi'nde (22.07.2007-12.06.2011) 248, 24. Yasama Dönemi'nde (12.06.2011-07.06.2015) 366, 26. Yasama Dönemi'nde (01.11.2015-24.06.2018) 50, 27. Yasama Dönemi'nde (24.06.2018-14.05.2023) 299, devam eden 28. Yasama Dönemi'nde ise şu ana kadar 115 olarak kayıtlara geçti.

Öte yandan 2015 yılında gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimi'nin yenilenmesi nedeniyle 25. Yasama Dönemi'nde (07.06.2015- 01.11.2015) TBMM'de hiçbir ihtisas komisyonu kurulamadığı için herhangi bir kanun teklifi kabul edilmedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2012 ve 2018'de ise 51'er kanun kabul edilerek yasalaştı.

