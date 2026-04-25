Türkiye'nin Sudan'a gönderdiği 30 bin çadır ihtiyaç sahiplerine ulaştı

AFAD'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sudan'da devam eden insani krize yönelik yürütülen yardım faaliyetlerine ilişkin bilgi verildi.

Dışişleri Bakanlığı, AFAD ve Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Göç Örgütü (IOM) koordinasyonunda Mersin Limanı'ndan Sudan'ın Port Sudan Limanı'na sevk edilen 30 bin çadırın bölgeye ulaştığı belirtilen açıklamada, yardımların insani kriz yaşanan bölgelerdeki sivil halka dağıtıldığı ve çadırların kurulum işlemlerinin gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, BM ve uluslararası kuruluşların raporlarına atıfta bulunularak; savaşlar, toplumsal çatışmalar ve iklim değişikliği gibi etkenlerin dünya genelinde yerinden edilmiş insan sayısını artırdığına, bu durumun da insani yardıma muhtaç kişi sayısında her geçen gün artışa yol açtığına işaret edildi.