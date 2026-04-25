İletişim Başkanı Duran'dan "Ev Sahibi Türkiye" paylaşımı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ev Sahibi Türkiye" projesinin İstanbul kura çekim töreninin bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla düzenleneceğini belirtti.

Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut hamlesinin devam ettiğini anımsatan Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle, bugün düzenlenecek törenle İstanbul'da 100 bin konutun hak sahipleri belirlenecek. Kura süreci 3 gün boyunca devam edecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) devam eden Yüzyılın Konut Projesi kapsamında 81 ilde 500 bin sosyal konut hayata geçiriliyor. En az 2 milyon vatandaşımız; sağlam, afetlere dirençli, güvenli ve modern yaşam alanlarına, uygun şartlarda kavuşacak. Bu büyük adım, sadece konut değil aynı zamanda huzur ve güven inşa ediyor. Vatandaşlarımızı ev sahibi yapan, kira ve konut fiyatlarında dengeyi güçlendiren bu vizyon; üretimden istihdama 300'den fazla sektörü de harekete geçiriyor. Mahalle kültürünü yaşatan sosyal donatılarıyla birlikte yükselen bu proje, güçlü Türkiye'nin sosyal devlet anlayışının en somut örneklerinden biridir. Şimdiden vatandaşlarımız için hayırlı olmasını temenni ediyorum."