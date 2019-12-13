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Meclis Genel Kurulunda ABD Senatosunun 'Ermeni Kararı' kınandı13 Aralık 2019 Cuma 19:53 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 20:16
TBMM Genel Kurulunda AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti grupları, ABD Senatosunun "Ermeni kararı"nı ortak bildiriyle kınadı ve reddetti.
ABD Senatosunun "Ermeni kararı" TBMM Genel Kurulunda 4 parti grubunun ortak bildirisiyle kınandı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının, ABD Senato kararının yok hükmünde sayılmasına dair Karar metni ektedir. pic.twitter.com/oCoWQCdU63— TBMM Genel Kurulu (@TBMMGenelKurulu) 13 Aralık 2019
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