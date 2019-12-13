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Cumhurbaşkanı Erdoğan Türk Eczacıları Birliği Başkanı Çolak'ı kabul etti13 Aralık 2019 Cuma 18:30 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 18:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti.
[Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Eczacıları Birliği Başkanı Erdoğan Çolak ve üyelerini kabul etti. Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kabulde, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık da bulundu.
Kaynak: AA
Etiketler: recep tayyip erdoğan türk eczacılar birliği