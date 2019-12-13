Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.

ABD Senatosu'nun sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girdiğini belirten Oktay, "Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir." diye konuştu.

"Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır"

Oktay açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."

ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir. — Fuat Oktay (@fuatoktay) December 13, 2019

Kaynak: TRT Haber