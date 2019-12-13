Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: ABD Senatosu, tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içinde13 Aralık 2019 Cuma 15:39 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 15:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi yalanlarla yeniden yazma çabası içine girmiştir." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD Senatosunun 1915 Ermeni olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir karar tasarısını kabul etmesiyle ilgili Twitter hesabından açıklama yaptı.
ABD Senatosu'nun sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girdiğini belirten Oktay, "Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir." diye konuştu.
"Tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır"
Oktay açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Tarihi meseleleri siyasi alana çekmeye çalışanlara arşivleri işaret ediyoruz; tüm arşivlerimiz bilim insanlarına ve tarihçilere açıktır. ABD senatosunun bu kararını kınıyor ve reddediyoruz."
ABD Senatosu sözde soykırım tasarısı kararıyla tarihi, yalanlar ile yeniden yazma çabası içine girmiştir. Oysa tarihin gerçek tanıkları senato ya da meclis kararları değil tarih arşivleridir.— Fuat Oktay (@fuatoktay) December 13, 2019
Kaynak: TRT Haber