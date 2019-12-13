Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik mayın ve el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor.

Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı, 12 kilogramlık iki tüp tespit edildi.

Mehmetçik, tuzaklanmış tüpleri kontrollü şekilde imha etti.

Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP’ leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qEraQdsQLJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019

Kaynak: TRT Haber