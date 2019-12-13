Rasulayn’daki terör tuzağı imha edildi13 Aralık 2019 Cuma 14:35 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 14:46
Milli Savunma Bakanlığı, Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı 12 kilogramlık 2 tüpün tespit edilerek imha edildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden Mehmetçik mayın ve el yapımı patlayıcıları bir bir imha ediyor.
Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan kumandalı, 12 kilogramlık iki tüp tespit edildi.
Mehmetçik, tuzaklanmış tüpleri kontrollü şekilde imha etti.
Barış Pınarı bölgesinde arama-tarama faaliyetlerine devam eden kahraman Mehmetçiğimiz mayın ve EYP’ leri bir bir imha ediyor. Son olarak Rasulayn’da menfez içerisine tuzaklanmış uzaktan komutalı, 12 kg’lık iki tüp tespit edilerek kontrollü şekilde imha edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/qEraQdsQLJ— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) December 13, 2019
Kaynak: TRT Haber