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Bakan Akar: Siyasilerin birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir13 Aralık 2019 Cuma 15:08 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 15:14
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Senatosunun kararı ile ilgili, "Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir" dedi.
ABD'de Senatonun Ermeni kararına tepkiler gelmeye devam ediyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili açıklama yaptı.
Akar, şunları söyledi:
"Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir. Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir."
Kaynak: AA
Etiketler: son dakika hulusi akar ermeni kararı ABD Senatosu