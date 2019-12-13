ABD'de Senatonun Ermeni kararına tepkiler gelmeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, konuyla ilgili açıklama yaptı.

Akar, şunları söyledi:

"Arşivlere bakın, tarihi tertemiz bu milletin hiçbir şekilde böyle bir şeyle ilgisinin bulunmadığını herkes görecektir. Bu tarihi konuda siyasilerin karar alması veya birtakım iddialarda bulunması son derece temelsizdir."

Kaynak: AA