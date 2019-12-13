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ABD Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrıldı13 Aralık 2019 Cuma 15:57 - Son Güncelleme 13 Aralık 2019 Cuma 16:20
ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield, ABD Senatosu’nun 1915 olaylarıyla ilgili aldığı karara karşı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.
[ABD Büyükelçisi David Michael Satterfield - Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal, ABD Senatosunda dün kabul edilen Ermeni tasarısı ile ilgili Bakanlığa çağrılan ABD Büyükelçisi Satterfield'e, Türkiye'nin karara karşı tepkisini iletti.
Söz konusu karara ilişkin gün içinde açıklamada bulunan ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, Amerikan yönetiminin pozisyonunun değişmediğini, görüşlerinin ABD Başkanı Donald Trump'ın nisanda yaptığı son açıklamasında yansıtıldığını belirtmişti.
ABD Başkanı Trump, 1915 olaylarına dair 24 Nisan'daki konuşmasında, Ermenice "Büyük Felaket" anlamına gelen "Meds Yeghern" ifadesini kullanmıştı.
Kaynak: AA