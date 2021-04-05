Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki mesajında, "Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi uğruna mücadele eden, onurlu meslek için gönül ve emek veren değerli arkadaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.

Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi uğruna mücade eden, onurlu meslek için gönül ve emek veren değerli arkadaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. pic.twitter.com/aBAAPblboO — Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 5, 2021