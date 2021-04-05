Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 12:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Meclis Başkanı Şentop'tan Avukatlar Günü mesajı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.
Meclis Başkanı Şentop, Twitter'daki mesajında, "Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi uğruna mücadele eden, onurlu meslek için gönül ve emek veren değerli arkadaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü kutluyorum" ifadesini kullandı.
Hukukun üstünlüğü ve adaletin tecellisi uğruna mücade eden, onurlu meslek için gönül ve emek veren değerli arkadaşlarımın 5 Nisan Avukatlar Gününü kutluyorum. pic.twitter.com/aBAAPblboO— Mustafa Şentop (@MustafaSentop) April 5, 2021
Etiketler: Mustafa Şentop
Son Haberler
- 12:32
- 12:43
- 12:26
- 12:36
- 12:37
Sıradaki Haber
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz