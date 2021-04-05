Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 11:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak’ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde 2 PKK’lı teröristin komandolar tarafından tespit edilerek, etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" ifadeleri kullanıldı.
Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/17Q78su8se— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Irakın Kuzeyi
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