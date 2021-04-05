Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kılıçdaroğlu'ndan "Avukatlar Günü" mesajı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Avukatlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen mesleğini onuruyla omuzlayan değerli avukatlarımızı selamlıyorum. Hukukun üstünlüğünün yeniden hakim, yargının bağımsız ve tarafsız olacağı, özgür ve demokratik Türkiye'yi inşa edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerine yer verdi.
Etiketler: CHP Kemal Kılıçdaroğlu
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