CHP lideri Kılıçdaroğlu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen mesleğini onuruyla omuzlayan değerli avukatlarımızı selamlıyorum. Hukukun üstünlüğünün yeniden hakim, yargının bağımsız ve tarafsız olacağı, özgür ve demokratik Türkiye'yi inşa edeceğimizin sözünü veriyorum." ifadelerine yer verdi.