Emekli amirallerin darbe imalı bildirisine Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den sert tepki geldi. Türkiye Adalet Akademisi'nde konuşan Gül, "Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen güruha hukuk çerçevesinde gereken cevap verilecek" dedi.

Bakan Gül, açıklamasında şunları kaydetti;

Ülkemizi geriye götürmek isteyen gerici zihniyetin, vesayetçi zihniyetin asla ve asla Türkiye'de muvaffak olması mümkün değil. Bunlar başaramayacaklar. Ülkemizi, demokrasimizi, hukukumuzu daha da ileri götüreceğiz, taşıyacağız. Millet iradesini verdikten sonra bu iradenin karşısında olanlara asla ama asla müsaade etmeyecektir. Bu karanlık zihniyetle mücadeleyi elbette sürdüreceğiz. Millet iradesini tahrip etmeye yeltenen, bu değerlere kasteden bu güruha gereken elbette hukuk çerçevesinde cevaplar verilecektir.