Haber Giriş: 5 Nisan 2021 Pazartesi 10:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmaya çalışan terörist yakalandı
MSB, yasa dışı yollarla Türkiye’den Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişinin hudut birlikleri tarafından yakalandığını açıkladı. Şüphelinin PKK terör örgütüne üye olduğu belirlendi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.
Meriç İlçe Jandarma Karakolu'na teslim edilen şahsın terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlendi.
Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Meriç İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahsın terör örgütü PKK mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/mwQxyMgzEr— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 5, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele
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