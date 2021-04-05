Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yunanistan’a geçmeye çalışan 1 kişi hudut birlikleri tarafından yakalandı.

Meriç İlçe Jandarma Karakolu'na teslim edilen şahsın terör örgütü PKK'ya üye olduğu belirlendi.