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HABER GİRİŞ
01.10.2023 20:37
, 01.10.2023 20:46
SON GÜNCELLEME
01.10.2023 20:46
Meclis Başkanı Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret edecek
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş salı gününden itibaren tüm parti gruplarını ziyaret edecek. Görüşmelerde anayasa ve iç tüzük gündeme gelecek.
Ayrıntılar geliyor...
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