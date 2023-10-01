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Gündem
TRT Haber 01.10.2023 20:37

Meclis Başkanı Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret edecek

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş salı gününden itibaren tüm parti gruplarını ziyaret edecek. Görüşmelerde anayasa ve iç tüzük gündeme gelecek.

Meclis Başkanı Kurtulmuş parti gruplarını ziyaret edecek

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