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Gündem
AA 01.10.2023 20:29

Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin geniş çaplı soruşturmanın sürdüğünü, tüm detayların araştırıldığını duyurdu.

Adalet Bakanı Tunç: Saldırı tüm detayları ile araştırılıyor
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Tunç, Meclis'te 28. Dönem 2. Yasama Yılı resepsiyonunda, Ankara'daki terör saldırısına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Saldırıyı lanetleyen Tunç, olayın tüm boyutlarıyla araştırıldığını ifade etti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca derhal soruşturma başlatıldığını dile getiren Tunç, başsavcı vekilinin koordinasyonunda yeteri kadar savcı görevlendirildiğini belirtti.

Bakan Tunç, "Emniyet güçlerimizle istihbarat teşkilatımızla birlikte olayın tüm boyutları araştırılıyor. Sonuçta arkasında kimler var, hangi örgüt var, tüm bunlarla ilgili resmi açıklama soruşturmanın neticesinde belli olacaktır. Hep beraber bekleyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'nin terörün her türlüsüyle mücadele ettiğini ifade eden Tunç, "Milletimizin huzurunu bozan, ülkemizin güvenliğine tehdit oluşturan tüm örgütlerle oluşumlarla terörle mücadelemiz kararlılıkla sürecek. Bu tür olaylar kararlılığımıza zerre kadar sekte vurmayacaktır" dedi.

"Tüm detaylar araştırılıyor"

Adalet Bakanı Tunç, kimlik tespiti ve eylemi gerçekleştiren örgüte ilişkin soru üzerine, "Geniş çaplı bir soruşturma var. Hareket ettikleri yerden itibaren bütün bunlar detaylarıyla araştırılıyor. Soruşturmanın neticesinde kamuoyu bilgilendirilecektir" açıklamasını yaptı.

"Kayseri'den yola çıktıkları, bir aracı gasbettikleri bilgileri var. Oradaki soruşturmaya ilişkin veri var mı?" sorusuna Tunç, "Kayseri Develi'de dün sabah saatlerinde işe giden bir veteriner hekim, akşama kadar haber alınamayınca; yakınları endişeleniyor ve jandarmaya haber veriyorlar. Sonrasında veteriner hekimin cesedine ulaşılıyor ve aracının gasbedildiği ortaya çıkıyor. Oradan itibaren de tüm detaylar araştırılıyor. Bu, soruşturmanın neticesinde ortaya çıkacak" yanıtını verdi.

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