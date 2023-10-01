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Gündem
AA 01.10.2023 20:33

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan soruları yanıtladı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Başkanı Zühtü Arslan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin, "AİHM kararına biz katılmıyoruz. Anayasa Mahkemesinin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler" dedi.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan soruları yanıtladı
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Arslan, Meclis'te düzenlenen yeni yasama yılı resepsiyonunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Yüksel Yalçınkaya kararına ilişkin sorusu üzerine Arslan, AİHM kararına katılmadıklarını söyledi. Arslan, "Anayasa Mahkemesinin kararı belli zaten. Dolayısıyla bizim kararımızdan farklı bir karar verdiler" dedi.

"AİHM kararları çok eleştiriliyor, özellikle terör örgütleri üyeleriyle ilgili aldığı kararlar. Çok fazla karar alındı mı son dönemde?" şeklindeki soru üzerine Arslan, "AİHM'in kararları kamuoyunda belli, tartışılıyor. Son karar da tartışılıyor. Ama neticede kararı Türkiye'de mahkemeler verecek. Yeniden yargılama sürecinde bakacağız. Bizim önümüze gelecek biz de o zaman karar vereceğiz" ifadelerini kullandı.

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Anayasa Mahkemesi (AYM)
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