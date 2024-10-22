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Gündem
AA 22.10.2024 11:15

MEB'den okullara "10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri" yazısı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığınca, 10-16 Kasım aralığındaki Atatürk Haftası'nın birinci ara tatile denk geldiğinden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının hatırlanacağı etkinliklerin 4-8 Kasım'da gerçekleştirileceğini, 10 Kasım'da ise öğrenci ve öğretmenlerin katılımıyla anma etkinliklerinin düzenleneceği bildirildi.

MEB'den okullara "10 Kasım Atatürk'ü anma etkinlikleri" yazısı gönderildi

Milli Eğitim Bakanlığının "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü" konulu 81 il valiliğine gönderilen yazıda, Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı, Cumhuriyetin kurucusu, ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, 10 Kasım'da ebediyete intikal edişinin 86. yıl dönümünde milletçe özlemle yad edileceği hatırlatıldı.

Yazıda, bir asır önce İstiklal Harbi'ni başlatarak, Anadolu topraklarına gömülmeye çalışılan bu milletin önünde yeni bir ufuk açan, bir yıl önce 100. yaşı iftiharla kutlanan Cumhuriyet'i genç nesillere, genç nesilleri de öğretmenlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, milletin en önemli değerlerinden biri olduğu vurgulandı.

Binlerce yıllık tarihi süreklilik içindeki son devlet olan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve onun kurucusuna sahip çıkmanın herkesin görevi olduğu ifade edilen yazıda, şunlar kaydedildi:

"Türkiye'nin asıl gücü insanımızın birliği, beraberliği, kardeşliği ve bundan kaynaklanan cesaretidir. Cumhuriyet'e sahip çıkmak ve Cumhuriyet'i bize emanet edenlere layık olmak için her alanda gece gündüz çalışmanın gerekliliği aşikardır. Bu mücadeleyi her bir insanımız kendi bulunduğu yerde, kendi bulunduğu vazifede, kendi sorumluluk alanında vermelidir."

10 Kasım anma törenleri yapılacak

Bakanlığın yazısında, bu bilinci diri tutmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın yollarından birinin ise ecdadın güçlü yönlerini yansıtarak geleceği aydınlatan bir ışık haline getirecek ve öğrencilere ilham olacak etkinliklere eğitim kurumlarında yer vermek olduğu vurgulandı.

Yazıda, ara tatile denk gelen Atatürk Haftası ile ilgili yapılacak etkinliklerle ilgili şu bilgilendirme yapıldı:

"Bu kapsamda, 10-16 Kasım tarih aralığındaki Atatürk Haftası aynı zamanda 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı birinci ara tatiline denk geldiğinden, Bakanlığımıza bağlı resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda, kahraman ecdadımızın istiklal ve istikbal mücadelesini cumhuriyetle taçlandıran, evlatlarımıza bölgesinde örnek, dünyada saygın bir ülke armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha hayırla hatırlayacağımız bilimsel toplantı, konferans, sergi, yarışma, tiyatro gibi anma etkinliklerinin 4-8 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilmesi, 10 Kasım 2024 tarihinde ise öğrenci, öğretmen, eğitim kurumu yöneticisi ve velilerin katılımıyla günün anlam ve önemine yakışır anma etkinlikleri düzenlenmesi için valiliklerce (il milli eğitim müdürlükleri) gerekli tedbirlerin alınması hususunda
bilgilerini ve gereğini rica ederim."

ETİKETLER
10 Kasım Milli Eğitim Bakanlığı Mustafa Kemal Atatürk
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