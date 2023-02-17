Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
MEB'den deprem bölgesindeki öğrencilere "parasız yatılı" imkanı
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, OHAL ilan edilen illerdeki ortaokul ve lise öğrencilerinin, istemeleri halinde okul pansiyonlarına doğrudan "parasız yatılı" olarak yerleştirilebileceğini açıkladı.
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Etiketler: Mahmut Özer Milli Eğitim Bakanlığı
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