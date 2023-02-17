Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

35 bin 250 arama kurtarma personeli tüm gücüyle sahada çalışıyor.

264 bin 389 personel şu anda sahada, görevlerinin başında. 374 bin 313 tahliye edilen kişi var. Enkaz çalışmaları devam eden bina sayısı 200'ün altında.

"Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor"

Refakatsiz çocuklarımızın sayısı 1589'dur. Ailelerine teslim dilen çocuk sayısı 953'tür. Aynı şekilde Aile Bakanlığımız da takibini yapıyor. Sevgi Evleri gibi çocuk birimlerimiz var. 80 çocuk orada. 1342'sinin kimliğini belirlemiş durumdayız.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Çocuklar bizim başımızın tacıdır. Bir tanesini bile hiç kimseye muhtaç etmeyiz. Şu anda refakatsiz çocuklarımızın sayısı 1589’dur. Ailelerine teslim edileni 953’tür.https://t.co/CqC5ZYLUL8 pic.twitter.com/6zKw3Yh4Es — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2023

Çocuklarımızla alakalı son durum budur. Şunu net bir şekilde Aile Bakanlığımızı da talimatlandırılmış durumdayız. Cumhurbaşkanımızın talimatıdır, duygu yükümüz her birimiz en üst seviyede. Ailelerimizden Allah razı olsun diyorum. Çok yoğun şekilde çocukları yanlarına almak istiyor. Ama biz bu olayın sıcaklığında çocuklarımızı ailelere teslim etmekten önce, ailelerin kimliği, geçmişi, geleceği ve çocuğumuzun güven içerisinde olacağı noktasında araştırmaları yapıp, emin olduktan sonra verilebilir. Aile Bakanlığımızın yürüttüğü çalışma bu çerçevedir.

Hasar tespit çalışmalarımız yoğun şekilde devam ediyor. 11 ilde tamamında sahadalar. Şimdi Sivas Gürün de var çalışma sahamızda. Çok yoğun bir çalışma sürdürülüyor.

Şu anda 597 bin 594 binanın tespiti tamamlanmış durumda. Bunlardan 75 bin 717 bina ya yıkılmış veya acil yıkılacak veya ağır hasarlı durumda.

Az hasarlı ve hasarsız bina sayımız daire olarak yaklaşık 1 milyon 900 bin civarında. Bunları teknik ekiplerimizin yönlendirmeleri doğrultusunda yavaş yavaş binalara dönülebilecektir.

Geçici barınma kısmına ağırlık veriyoruz. Tahliye süreci devam ediyor. 375 bin kişi tahliye edilmiş durumda. Çalışmalarımız afetzedelerin gittiği il ve ilçelerde de yoğunlaşmış durumda.

10 bin lira yardımın ayrıntıları

Salgın hastalıkla ilgili konu sürekli gündemimizde olan bir husus. Sağlık Bakanlığımız çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Gerek aşılama çalışmalarını yürütüyor. Çadırkentlerin kurulduğu yerlerde Sağlık Bakanlığımızın bu çadırkentler ve konteynır kentlere ulaşma kararı aldık. Oralarda sağlık merkezleri oluşturulacak.

Ayni bağış çalışmalarımız devam ediyor. Orada bir sorun görmüyoruz. Sorun olan varsa da AFAD aracılığı ile veya mülki idareler aracılığı ile doğrudan ulaşabilirlerse müdahil oluruz. Zarar veya hasar gören afetzedelere 10 bin TL hane başı ödememiz vardı. Biraz daha detaylandırayım. Bu 10 bin TL hane başı destek, afette yıkık, acil yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı veya az hasarlı tespit edilen konutlara yöneliktir. Yani hasarsız olanlar değil; hasarsızın dışında kalan diğer alanlarla ilgilidir.

Şu ana kadar vatandaşlarımıza 6 milyar 802 milyon 680 bin lira ödeme gerçekleştirilmiştir.

Ayrıntılar geliyor...