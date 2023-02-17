Elektrik Mahallesi'nde yıkılan Tolga Apartmanı enkazında çalışma yürüten ekipler, bir kişinin canlı olduğunu tespit etti.

PAK, AFAD ve CEKUT ve İstanbul İtfaiyesi'nin de arasında yer aldığı arama kurtarma ekiplerince gerçekleştirilen yoğun çalışmada, 45 yaşlarındaki Hakan Yasinoğlu'na ulaşıldı.

278. saatte gelen mucizenin adı: Hakan Yasinoğlu... Hatay’da depremin 12. gününde 278. saatte bir kişi enkazdan sağ çıkarıldı.https://t.co/7XlRYg1Zs2 pic.twitter.com/WDQR5TLLNU — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) February 17, 2023

Ekiplerce enkazdan depremin 278. saatinde çıkarılan Yasinoğlu, hastaneye kaldırıldı.