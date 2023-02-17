Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi'ndeki GSB yurtlarına yerleştirilen depremzedeleri ziyaret etti.

Ziyaret öncesi açıklamalarda bulunan Özer, 71 ilde pazartesi itibarıyla eğitim öğretimin başlayacağını belirterek depremden etkilenen 10 ille ilgili de çalışmaların tamamlandığını, eğitim öğretimin başlayacağı il ve ilçelerle ilgili açıklamayı salı günü yapacaklarını aktardı.

"Vatandaşlarımız nakil işlemleriyle ilgili ekstra çaba içerisine girmeyecek"

Depremzede ailelerin istemeleri durumunda, çocuklarının diğer illere nakillerini aldırabilmeleriyle ilgili süreci daha önce başlattıklarını anımsatan Özer, şöyle devam etti:

"Bu kapsamda şu ana kadar 35 bin 24 öğrencimiz diğer illerde nakillerini aldırdılar. Diğer illerde misafir olan vatandaşlarımız ağırlıklı olarak Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yurtlarında kalıyor. Artık Milli Eğitim Bakanlığı'nın tüm imkanlarıyla bu yurtlarda gelip vatandaşlarımızın kayıtlarını, çocuklarımızın nakillerini otomatik olarak burada tamamlayacağız. Yani vatandaşlarımız çocuklarının nakillerini almayla ilgili ekstra bir çaba içerisine girmeyecek. Yine 8 ve 12'nci sınıflara, deprem bölgesindeki çocuklarımızın sınavlarına destek olmak için tüm ders kitaplarını ve yardımcı kaynaklarını bastırdık. Önümüzdeki hafta itibarıyla tüm öğrencilerimize dağıtacağız. Bu yurtlarda anaokulu, ilkokul açmayla ilgili çalışmalarımızı birlikte yürüteceğiz."

Açıklamaların ardından Bakanlar Özer ve Kasapoğlu yurtlarda kalan depremzede aileler için sunulan hizmetlere ilişkin yetkililerden bilgi aldı, depremzede aileler ve çocuklarıyla sohbet etti.