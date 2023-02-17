Haber Giriş: 17 Şubat 2023 Cuma 15:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeljko Komsic'i kabul etti
[Fotograf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Üyesi Zeljko Komsic ile bir araya geldi.
Vahdettin Köşkü'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Etiketler: Bosna Hersek Recep Tayyip Erdoğan
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