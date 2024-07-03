MEB'de sözleşmeli personel alımı için tercih dönemi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.