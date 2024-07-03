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Gündem
AA 03.07.2024 11:51

MEB'de sözleşmeli personel alımı için tercih dönemi başladı

Milli Eğitim Bakanlığında (MEB) istihdam edilecek sözleşmeli personel için tercih dönemi başladı.

MEB'de sözleşmeli personel alımı için tercih dönemi başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) sitesinde yer alan duyuruya göre, MEB sözleşmeli personel pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında istihdam edilmek üzere ÖSYM tarafından yerleştirme yapılacak.

Adaylar, tercihlerini 3-9 Temmuz tarihleri arasında yapabilecek, tercih işlemleri 9 Temmuz saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri, "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak gerçekleştirilecek.

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