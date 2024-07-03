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Gündem
TRT Haber 03.07.2024 11:46

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist ile Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 11 terörist etkisiz hale getirildi

Terörle mücadele yurt içinde ve sınır ötesinde kararlılıkla sürüyor.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, demirden yumruğunu teröristlerin üzerine indirmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde belirlenen 6 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildi. Bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar operasyonlarımız kararlılıkla sürecek."

 

Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz

Türk Silahlı Kuvvetleri, Suriye'nin kuzeyindeki PKK/YPG'li teröristlere karşı operasyonlarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 5 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi.

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Irakın Kuzeyi Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele Türk Silahlı Kuvvetleri
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