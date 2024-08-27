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Gündem
AA 27.08.2024 16:36

"MEB adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptı" iddiasına yalanlama

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "MEB adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptı" yönündeki iddianın doğru olmadığını duyurdu.

"MEB adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptı" iddiasına yalanlama

DMM'den yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında, "MEB'in adabımuaşeret dersini imamların vermesi için hazırlık yaptığı" iddiasının yer aldığı belirtildi.

İddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, şunlara yer verildi:

"Öğretmenlik alanları ders atama ve okutma esasları, MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'nın 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kurul kararı ile onaylanarak yayımlanmıştır. İlgili kurul kararına göre; adabımuaşeret dersi bakanlıkça belirlenen eğitimleri tamamlayarak bu dersle ilgili sertifikası olan tüm alan öğretmenleri tarafından okutulmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler dışında kimsenin adabımuaşeret dersini okutması söz konusu değildir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."

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Dezenformasyon İletişim Başkanlığı
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