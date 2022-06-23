Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timleri, denizlerdeki yardım çığlıklarına koşup, dalgaları aşarak zor durumda kalanları kurtarıyor.

Her ihbarı değerlendiren ekipler, arama kurtarma sahasının rotasını çizip hızla olay yerine intikal ediyor.

Arama tarama faaliyeti başlatan ekipler mavi sulara dalış yapıyor. Çevrede güvenliği sağlayarak kazazedeleri sahil güvenlik botuna alıyor.

En sık müdahale edilen olaylar arasında, küçük teknelerin makine arızaları, yakıt bitmesi ve başka nedenlerle sürüklenmeleri, plajlarda yaşanan boğulma olayları ve Avrupa'ya ulaşmaya çalışan göçmenlerin tekne veya botlarının alabora olması yer alıyor.

Arama kurtarma operasyonlarında, 90 metre boyunda ve 12 metre genişliğindeki TCGS yaşam gemisi de görev alıyor. Kesintisiz 8 gün denizde kalabilen gemi, 3 bin deniz mili yol kat edebiliyor.

Sahil güvenlik unsurları, ağır deniz ve hava koşullarında yaptıkları kurtarma operasyonları ile, can ve mal güvenliği için kesintisiz nöbet tutuyor.

Haber: Fatma Er

Kamera: Bülent Serin