"Cumhurun kendisini özellikle şehirlerimizin meydanlarına davet ediyorum. Ve şehirlerimizin meydanlarında biz halkımızla el ele olacağız ve bu kalkışmayı yapanlara gereken dersi orada vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ailesiyle birlikte tatil yaptığı Marmaris'te kameraların karşısına geçti, bu tarihi sözleri söyledi. O dakikalarda eli kanlı suikastçılar 3 helikopterle İzmir'den havalandı. Hedeflerinde Cumhurbaşkanı vardı.

Oteli kuşatan darbeciler polisle çatıştı

Bu sırada Erdoğan ailesi ise kaldıkları otelden ayrılmış, İstanbul'a hareket etmişti. Darbecilerin bu gelişmeden haberi yoktu.

Suikastçılar hedef gözetmeksizin etrafa ateş açtı. Oteldeki koruma polislerine saldırdı. Yaralananlar oldu. "Teslim ol" çağrısına uymayan hainler, koruma polisi Mehmet Çetin ile Nedip Cengiz Eker'i şehit etti.

Helikoptere binemeyen hainler ormana kaçtı

Cumhurbaşkanının otelde olmadığını anlayan darbeciler, çekilmeye başladı. Ancak kaçış için bekledikleri helikopterler çoktan Marmaris'ten ayrılmıştı. Bunun üzerine ormanlık alana kaçtılar.

19 FETÖ'cüyü yakalamak için tüm imkanlar seferber edildi. Aramalar Akyaka bölgesinde yoğunlaştı. Özel Harekat polisleri su kaynaklarının ve bahçelerin olduğu yerlerde sıkı güvenlik önlemleri aldı.

18 darbeci 18 gün süren operasyonla yakalandı

Operasyonlara gece de ara verilmedi. Sonunda çember daraldı. Darbe girişiminden 10 gün sonra tarihi bir operasyona imza atıldı. Suikastçıların 4'ü arazide, 3'ü menfezde yakalandı. Menfez operasyonundan sonrası, çorap söküğü gibi geldi. Diğer 11 suikastçı, saklandıkları yerlerde kıskıvrak yakalandı.

Suikast girişiminin tek firari ismi Burkay Karatepe ise hala kırmızı bültenle aranıyor.