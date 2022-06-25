Kundakçı aile arasında arazi anlaşmazlığını bahane gösterdi. Ormanı ateşe verdiğini söyledi...

TRT Haber ekibi, kundaklamayı itiraf eden Sacit Ayhan'ın Marmaris Bördübet'te yangını ilk çıkardığı noktaları görüntüledi.

Kundakçı Sacit Ayhan, üç ayrı noktayı beş dakika arayla ateşe verdi.

Motosikletiyle ilk noktaya gitti, sigara izmaritiyle ateşe verdikten sonra buradan ayrıldı ve yaklaşık 1 buçuk kilometre ilerleyip orada da başka bir noktayı ateşe verdi.

Yangın çıkarıp çalılıkların arasında uyumuş

Motosikletini park ettikten sonra yanındaki benzin bidonuyla ikinci yangını da ayrı bir bölgede çıkarttı. Alevler, ormana doğru ilerlemeye başladı. O sırada kundakçı üçüncü noktaya doğru ilerledi.

Kundakçının son hedefi ise deniz kıyısında bir koy oldu. Yangın buradan yayıldı, kundakçı ise motosikletiyle koyun karşı tarafına çalılıkların olduğu noktasına gitti, motosikletini park etti, çalılıkların arasında uyumaya başladı. Onu arayan Jandarma ekipleri motorsikletini görünce yakaladı.

Zanlı Ayhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine götürüldü.

Kundakçının babası: Bütün Türkiye'den özür dilerim

Kundaklama olayını duyan babası ise oğluna tepkili. Baba Kadir Ayhan, oğlunun alkol aldığında adeta bir canavara dönüştüğünü söyleyerek tüm Türkiye'den özür diledi:

"Keşke kendini öldürseydi de bu yangını yakmasaydı. Önce bütün insanlarımızdan, bütün Türkiye'deki insanlardan özür dilerim. Devlet büyüklerimden özür dilerim. Hepsi akrabam bu köyde olanlar, bütün akrabalarımdan özür dilerim."

Sacit Ayhan, Muğla E Tipi Kapalı Cezaevinde. Kundaklamaya ilişkin soruşturma ise sürüyor.