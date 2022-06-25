Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, görüşmede İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arzeden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.



İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.