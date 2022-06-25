İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç ve Finlandiya’nın terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut ve samimi adımlar atması, savunma sanayii ihracatında Türkiye’ye yönelik ambargo ve benzeri kısıtlamaları kaldırmayı ve ileride bunlara başvurmayacaklarını taahhüt etmesi gerektiğini vurguladı.

Erdoğan İsveç Başbakanı Andersson ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ile de bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede İsveç’in NATO üyelik talebine dair hususlar ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, İsveç’in terörle mücadele gibi Türkiye için önem arzeden temel konularda adım atması gerektiğini yineledi.



İsveç’in terör örgütü PKK/PYD/YPG’ye karşı somut tavır değişikliğine gitmesi gerektiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu noktada İsveç’ten Türkiye’nin endişelerini giderecek elle tutulur bir açılım görmediklerini ifade etti.

Silah ambargosu ve savunma sanayii sektörüne yönelik yasal ve fiili kısıtlamalarının kaldırılmasınının yanı sıra iade ve sınırdışı taleplerinin karşılanmasını da beklediklerini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bütün bu hususlarda bağlayıcı taahhütleri somut ve net uygulamalarla birlikte görmek istediklerini kaydetti.