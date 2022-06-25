Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bördübet mevkisinde kundaklama sonucu çıkan orman yangınını söndürmek için ekipler seferber oldu.

Çalışmalara 1204'ü Orman Genel Müdürlüğü'nden olmak üzere toplam 4 bin 587 personel katıldı, 15 uçak ve 46 helikopter havadan ekiplere destek verdi.

TSK da mücadeleye omuz verdi

Milli Savunma Bakanlığı, kurumların omuz omuza mücadelesiyle kontrol altına alınan Marmaris’teki yangında, Türk Silahlı Kuvvetlerinin sahip olduğu imkan ve kabiliyetlerle yangının söndürülmesi için aralıksız görev yaptığı anları paylaştı.

TSK, personelin yanı sıra biri CH-47 olmak üzere toplam 6 helikopter, 1 adet C-130 uçağı, 1 adet İHA, su tankerleri, arazözler, dozerler ve yangın söndürme araçları görevlendirdi. Helikopterler toplamda 201 sorti gerçekleştirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi, yangınla mücadelenin 4'üncü gününde yangının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı.