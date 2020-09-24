Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınları olarak açıkladı.

Saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde kaydedilen deprem 6,83 kilometre derinlikte meydana geldi.

İstanbul'da da hissedildi

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şuana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.