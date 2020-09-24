Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Marmaraereğlisi açıklarında deprem: İstanbul da sallandı
Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınlarında saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul'da da hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin merkez üssünün Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi yakınları olarak açıkladı.
Saat 16.38'de 4,2 büyüklüğünde kaydedilen deprem 6,83 kilometre derinlikte meydana geldi.
İstanbul'da da hissedildi
İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Deprem İstanbul'da da hissedilmiştir. Deprem kaynaklı herhangi bir olumsuzluk şuana kadar bildirilmemiştir. İstanbul, Tekirdağ/ Marmaraereğlisi ve hissedilen tüm il ve ilçelerimize geçmiş olsun" denildi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 24 Eylül 2020 Perşembe 17:07
Son Haberler
- 17:08
- 17:04
- 17:07
- 16:53
- 16:47
Sıradaki Haber
Milli Güvenlik Kurulu toplandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz