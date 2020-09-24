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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile telefonda görüştü.
Görüşmeye ilişkin açıklama İletişim Başkanlığı'ndan yapıldı.
İki liderin Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini derinleştirecek ve iş birliğini güçlendirecek adımları ele aldığı ve bölgesel gelişmeleri değerlendirdiği belirtildi.
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