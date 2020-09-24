Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 388'inci gününde devam ediyor.



İstanbul'dan gelerek 20 Eylül 2019'da Diyarbakır'daki evlat nöbetine katılan Bitlisli baba Fahrettin Akkuş, eylül ayı başında çocuğunun kuzey Irak'ta terör örgütünden kaçtığı müjdesini almıştı.

Geçtiğimiz günlerde güvenlik güçlerine sığınan 5 teröristten birinin Fahrettin Akkuş'un oğlu Erkan Akkuş olduğu öğrenildi. 2015'te İstanbul Sultngazi'de kaçırılan Erkan Akkuş 4 yıl sonra ailesine kavuştu.

Anne Meryem ve baba Fahrettin Akkuş'un evlatlarına kavuşması, eylemlerini sürdüren ailelerde büyük sevinç yaşattı. Kardeşi Süleyman Çetinkaya için eyleme devam eden abla Zekiye Bozdağ, bir yıldan fazladır eylemlerini kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, bir değil bin yıl da geçse eylemlerine devam edeceklerini söyledi.

Bir ailenin daha evladına kavuşmasına sevindiklerini ifade eden Bozdağ, diğer ailelerin de çocuklarına kavuşması temennisinde bulundu.

Teslim olmalar umutları artırıyor

Aynı sevinci kendilerinin de yaşamak istediğini dile getiren Bozdağ, şöyle devam etti: "Verdiğimiz mücadeleyle 17 çocuk ailesine kavuştu. Gerçekten çok sevindik. Bazen umudum kalmıyor ama teslim olan çocukları görünce tekrar umut doldu içim, tekrar ayaklandım. Kardeşim, eğer beni görüyor ve duyuyorsan dön, teslim ol. Annemiz hasta, dayanacak gücü kalmadı. Bize acımıyorsan bari annemize acı. Gel, o kadının yüzü gülsün. Sürekli gözü yaşlı, kapıda seni bekliyor."

"Biz de çocuklarımıza kavuşacağız"

Oğlu Fatih için eylemini sürdüren Abdullah Demir de yıllardır evladı için acı çektiğini belirtti. Demir yaşadıklarını şöyle dile getiriyor: "Allah'a şükürler olsun bugün bir çocuğumuza daha kavuştuk, dünyalar bizim oldu. Allah'ın izniyle, biz de çocuklarımıza kavuşacağız. 17 evladımıza kavuştuk, bundan daha güzel bir şey yok. İçim çok rahat. Çocuklar gelmeye devam edecek."

Oturma eylemi sayesinde 17 çocuğu terör örgütünden kurtardıklarını kaydeden Demir, umutlu olduklarını anlattı.

"Bunlar zannetti ki bir iki ay burada kalıp gideceğiz"

Demir, "Bunlar zannetti ki bir iki ay burada kalıp gideceğiz. Biz çocuklarımıza kavuşuncaya kadar hiç kimse buradan kalkmaz. 17 evladımızı kurtardık. Bundan daha güzel bir şey var mıdır? Allah'ın izniyle bu çocukların hepsi gelecek. Bunlar zalimdir, bunlarda Allah korkusu yok" diyerek, oğluna güvenlik güçlerine teslim olma çağrısında bulundu.