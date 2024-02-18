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Gündem
TRT Haber 18.02.2024 12:20

Marmara'da batan gemiden yeni görüntüler

Marmara Denizi'nde, İmralı Adası'nın güneybatısında su alarak batan gemide kayıp 5 denizciyi arama kurtarma çalışmaları sürerken, batan gemiden yeni görüntülere ulaşıldı.

Bursa'nın Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi açıklarında 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu görüntüleme cihazlarıyla belirlenen gemiyle ilgili çalışmalarda çok sayıda personel görev alıyor.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar, 51 metre derinlikte denizin tabanına oturan kargo gemisinin enkazına dün yaptığı iki dalışın ardından bugün tekrar bir dalış gerçekleştirdi.

Batan geminin içinden görüntülere ulaşıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bağlı TCG Akın gemisinde bulunan dalgıçlar tarafından dipte yapılan arama faaliyetlerine ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, arama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, "Gemideki arama faaliyetleri devam ediyor. Dalgıçlarımız, şu anda dalış gerçekleştirdi" dedi.

Marmara'da batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı
Marmara'da batan geminin enkazında bir kişinin cesedine ulaşıldı

Beşinci dalış başladı

TCG Akın gemisinde görevli dalgıçlar ile Nene Hatun ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ait ROV cihazları, arama maksatlı suda faaliyetlerine devam ediyor.

Cihazlardan alınan görüntüler ve dalış yapılan bölgedeki bilgiler neticesinde sabahın erken saatlerinde çalışmalar tekrar yoğunlaştı.

Dalgıçlar, uygun koşulların sağlanmasının ardından beşinci dalışa başladı.

Denizden yapılan çalışmaların yanı sıra karadaki tarama faaliyetlerine de AFAD, JAK, JÖH, Deniz Polisi, NAK, AKUT, ANDA, İHH ve belediyelere ait arama kurtarma ekipleri de destek veriyor.

Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde
Batan geminin mürettebatını arama çalışmaları 4. gününde

Ne olmuştu?

Balıkesir'in Marmara Adası'ndan 14 Şubat saat 20.30'da Bursa'nın Gemlik ilçesindeki Roda Limanı'na gitmek üzere 6 kişilik mürettebat ve 1250 ton mermer tozu yüküyle hareket eden 69 metre uzunluktaki "Batuhan A" adlı kargo gemisi, kötü hava ve deniz şartları nedeniyle 15 Şubat'ta saat 06.20'de Karacabey ilçesi açıklarında kıyıdan 4 mil açıkta batmıştı. Görüntüleme cihazlarıyla yapılan çalışmalarda geminin enkazının 51 metre derinlikte denizin tabanına oturduğu belirlenmişti.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı dalgıçların 17 Şubatta gerçekleştirdiği 2 dalışta, gemide aşçı olarak çalışan 33 yaşındaki Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, dalgıçlar tarafından çıkarılmıştı.

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