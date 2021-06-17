Marmara Denizi Eylem Planı çerçevesinde 8 Haziran'da "Marmara hepimizin" sloganıyla deniz temizliği seferberliği başlatılarak, İstanbul, Kocaeli, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Tekirdağ illerinde belirlenen bölgelerde temizlik çalışması yapıldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, seferberliğin 9'uncu günündeki temizleme çalışmalarını 208 bölgede sürdürdüklerini kaydetti.

Bu kapsamda, 16 Haziran'da temizlenen 251,7 metreküple birlikte Marmara Denizinden toplanan 3 bin 539,9 metreküp müsilaj, düzenli depolama tesislerine taşındı.

9 günün sonunda, İstanbul'da 927,2, Kocaeli'de 235,2, Bursa'da 131,5, Tekirdağ'da 139, Balıkesir'de 351, Çanakkale'de 286 ve Yalova'da 1470 metreküp müsilaj, taşıma ekipmanları ve atık taşıma araçlarıyla bertarafa gönderildi.

Bakan Kurum, Marmara Denizi'nde müsilaj temizleme çalışmalarıyla birlikte denetimleri de yoğun olarak sürdürdüklerini aktardı.

Marmara Denizi'mizdeki müsilaj temizliğimizin dokuzuncu gününde 251,7 m³ ile toplamda 3539,9 m³ müsilajın temizliğini tamamladık.



16 Haziran itibarıyla 208 bölgede gerçekleştirdiğimiz müsilaj temizliğimize ara vermeden devam ediyoruz.#MarmaraHepimizin — Murat KURUM (@murat_kurum) June 17, 2021

Bu kapsamda, 16 Haziran itibarıyla gerçekleştirilen 3 bin 710 denetimde, yükümlülüğünü yerine getiremeyen işletmelere 12 milyon 38 bin TL idari para cezası uygulandı.