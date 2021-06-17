Türkiye aşılamada vites yükseldi. Her gün bir önceki günün rekoru kırılıyor. Günlük 1,5 milyona yakın aşılama ile toplam yapılan aşı sayısı 38 milyona yaklaştı.

Aşı merkezlerinde aşılama yoğunluğu tüm hızıyla devam ederken, aşılamada da yaş sınırı düşürüldü. 35-39 arası kişiler de aşı takvimine dahil edildi.

-Aşılamadaki artış kısıtlamalara nasıl yansır?

-Salgında toplumsal bağışıklık ne zaman oluşur?

-Aşılamanın hız kazanmasıyla birlikte maskesiz günler yakın mı?



SBÜ Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın aşılama sürecini @trthaber’de değerlendirdi. pic.twitter.com/xnuxHipvfE — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) June 17, 2021

Toplumsal bağışıklık ne zaman olur?

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Kemalettin Aydın, aşılama çalışmaların sağlayacağı avantajları anlattı:

"Günlük 1 buçuk milyona yakın aşı yaptığımız takdirde bir ayda 45 milyon aşı yapacağız demektir. Böyle devam ederse 1 aylık bir süreye varmadan yüzde 70’e ulaşmış olup toplumsal bağışıklığa ulaşmış olacağız."

Maskesiz günler yakın mı?

Aydın'a göre maskelere veda etmek için ise henüz erken. Ancak iki kişi de aşılı ise maske takılmayabilir:

"Bulunulan ortamdaki herkes aşılıysa maskesiz olabilecekler. Ama aşılı olmanıza rağmen toplu taşıma, kalabalığa girdiniz ve aşı durumunu bilmiyorsanız maskeyi devam ettireceğiz."

Kısıtlamalar kalkacak mı?

Aydın sıkça sorulan "kısıtlamalar tamamen kalkacak mı?" sorusuna ise bu kez sevindirici bir yanıt verdi: "Aşı temini ve aşıya gelenler böyle devam ederse tahmin ediyorum 1 Temmuz'dan itibaren ilk Bakanlar Kurulu'nda kısıtlamalar tamamıyla kaldırılabilir."